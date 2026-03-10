窓ガラスへの「映り込み」が危険！ 運転士の視界をクリアに保つ物理的な工夫夜、バス停に止まったバスの車内がフワッと暗くなる光景。これから乗り降りしようとする乗客にとっては明るい方が助かると感じるかもしれませんが、これには安全上の重要な理由があります。【え…！】これが「廃止される三菱ふそうのバス」です（画像）主な目的のひとつは、フロントガラスへの「映り込み」を抑えることです。夜間に明るい室内から