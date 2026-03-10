犬が誤食すると死ぬかもしれないもの5選 1.ネギ類（玉ねぎ・長ねぎなど） 玉ねぎや長ねぎ、ニラなどのネギ類には、犬の赤血球を破壊する成分が含まれています。これを食べてしまうと、重い貧血を引き起こしたり、尿の色が赤茶色になったりします。 加熱しても毒性は消えないため、ハンバーグやカレー、スープなど、エキスが溶け出した料理も非常に危険です。少量でも中毒症状が出る場合があるため、絶対に