【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】ブランド誕生75周年を迎えるオリエントスターが今年送り出す最新モデルはまだまだ豊富だ。各モデルの美しいデザインと無二の世界観は、どれも長年培った技術に裏打ちされたものばかり。機械式腕時計の魅力を存分に感じられる「輝く星々」をご紹介しよう!＊＊＊1. 広大な宇宙を旅した隕石の神秘性を表現オリエントスター「コンテンポラリーコレクション M34 F8 Date 75th Anniversary