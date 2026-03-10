3月10日、前作からはおよそ1年ぶりとなる12thフルアルバム『唯一無二』をリリースしたWEST.。今作は、歌い、踊り、笑う、“唯一無二”を追い求めた彼らの進化と挑戦を感じさせる1枚に仕上がっている。本記事では、収録楽曲に込められたメンバーの思いなどにも触れながら、『唯一無二』の見どころを紹介していきたい。【関連】WEST.重岡大毅は“歩くバイブス”デビューから10年でグループを引っ張る頼もしい存在に12thフルアルバム