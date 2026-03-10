リンクをコピーする

熱帯低気圧 a 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2026年3月10日19時5分発表気象庁 10日18時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 フィリピンの東中心位置 北緯11度50分 (11.8度)東経137度40分 (137.7度)進行方向、速さ 北 ゆっくり中心気圧 1002 hPa中心付近の最大風速