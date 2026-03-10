「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）西前頭９枚目の玉鷲（４１）＝片男波＝は正代（時津風）に押し出され３連敗を喫したが、幕内出場回数通算１４７０回となり、史上１位の旭天鵬（現大島親方）と並んだ。４日目に単独１位に立つ。正代は右のど輪攻めに左をあてがい、いなして体勢を崩して逆転勝ち。玉鷲の偉業に「記録の日に対戦できて光栄です。玉鷲関が衰えていたら頑張っているな、と思うけれど、