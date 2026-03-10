俳優・長濱ねるが１０日、東京・一ツ橋ホールで海老名香葉子追善公演「東京の空」（１１日開催、同所）のゲネプロ＆囲み取材に出席した。昨年死去した海老名さんが、東京大空襲で家族を亡くし戦争孤児となった体験をもとに一人で朗読する企画で、初挑戦となる長濱は「お相手とのキャッチボールがなくて一人でお父さん、お母さん、いろんな役をお話していくので、この世界に入り込んでいけるのか。めちゃくちゃ緊張しています」