高市首相と面会後、鉢合わせた赤沢経産相（右）と話すグラス駐日米大使＝10日午後、首相官邸高市早苗首相は10日、グラス駐日米大使と官邸で面会し、今月予定する自身の訪米に関し「揺るぎない日米同盟を改めて示す機会となることを楽しみにしている」と期待を示した。グラス氏は「首相とトランプ大統領のリーダーシップの下、同盟がかつてなく強固になっている」と語った。日本政府が発表した。面会でグラス氏は「自由で開かれ