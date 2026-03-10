ＪＲ東日本は１０日、地震による新幹線の脱線を防ぐため、車体の横揺れを吸収する新型の緩衝器（ダンパー）を開発したと発表した。２０２７年秋以降、Ｅ５系などの主力車両で現行の緩衝器との交換を進める。新型緩衝器の搭載は、国内で初の取り組みとなる。地震で列車が左右に大きく揺さぶられると、車輪が持ち上がって脱線につながる。ＪＲ東では、最大震度７を観測した０４年の新潟県中越地震で走行中の上越新幹線が脱線した