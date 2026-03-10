偽物のボンボンドロップシールを販売目的で所持した疑いで逮捕された男性2人が、不起訴になりました。20代の男性と50代の男性は、埼玉県戸田市の歩道上で偽物の「ボンボンドロップシール」およそ200枚を販売目的で所持した疑いで逮捕されました。さいたま地検はこの男性2人について、10日付けで嫌疑不十分で不起訴処分としました。さいたま地検は「関係証拠の内容等を踏まえて、不起訴処分とせざるを得ないと判断した」とコメント