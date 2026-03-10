『ねことじいちゃん1』（ねこまき（ミューズワーク）/KADOKAWA）第2回【全51回】【漫画】『ねことじいちゃん（1〜11巻）』を第1回から読むばあさんに先立たれ、猫のタマとふたり暮らしの大吉じいちゃん。ともに白髪の生えるまで、きっと一緒でずっと一緒。クスッと笑えて、ちょっとだけ泣ける…小学生から80代まで、幅広い年齢層から支持されるハートウォーミングな猫マンガ『ねことじいちゃん』。3月18日に発売する待望の最新12巻