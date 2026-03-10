◆快調にアウト量産、ピッチクロックも問題なし野球日本代表・侍ジャパンの郄橋宏斗投手（23＝中日）が10日、第6回WBC・1次リーグC組第4戦のチェコ戦（東京ドーム）に先発登板。5回途中2安打無失点、5奪三振の快投で後続投手にあとを託した。初回は二死から元巨人の3番・プルフに左前打を許すも、続くチェルヴェンカを154キロの直球で空振り三振に仕留め無失点スタート。2回は先頭のプロコプ、続くムジークを連続三振に