◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）綱取りの大関・安青錦（安治川）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）を押し出して２勝目を挙げた。「どんどん手を出して前に攻められてよかった」と振り返った。２日目は西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に敗れたが、「負けることは初めてのことではない。特別なことではない」と話した。初日からの３日間の動きについては「どうですかね。完璧ではない。まだ始まっ