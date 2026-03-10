今回、Ray WEB編集部は、父親が流したとんでもない嘘について読者に話を聞いて漫画にしてみました。家族から親戚まで主人公が結婚すると思い込んでいますが、そんな予定は一切ありません。嘘を流した犯人とは一体...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「はやく孫の顔が見たい」実家に帰ると予定のない【結婚の話】が！？一体嘘を流した犯人とは...？