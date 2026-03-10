マイボイスコム株式会社１０日は、９回目となる「日本酒」に関するインターネット調査を実施。１万１４９０人から回答を得て、その結果を公表した。日本酒を飲む人は４割強。男性高年代層で比率が高く、年代差が顕著となっている。週１日以上飲む人は１割強となっている。日本酒飲用者の約２６％で、男性２０代と７０代で比率が高くなっている。男性２０代は日本酒飲用者の比率はあまり高くないが、飲用者に限定した場合の飲用