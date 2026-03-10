◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）が初日から３連勝とした。先場所敗れていた西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）との一番。立ち合いでもろ差しを許したが、強引な右からの首投げで逆転。勝った直後は苦笑いを浮かべ、土俵上で首をかしげた。「差されたところで、慌てずに相撲を取れて良かった。相撲としては良くなかったので、しっかり考えながらいきたい」と話した。４日目は３