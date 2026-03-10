◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が１０日、１次ラウンドＣ組最終戦となるチェコ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。４回に“秘打”をさく裂させ、４試合連続安打とした。チェンジアップを操るチェコ先発右腕のサトリアに苦戦を強いられ、３回まで無得点。４回も先頭の村上（ホワイトソックス）が一ゴロに打ち取られたが、好調の吉田は運も味