「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一が１０日、都内で人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（菊地康仁監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。光一は「皆さん、花粉ひどくないですか。いやになっちゃう」と眉をひそめたが、「『天スラ』を支えてきた皆さんと一緒に登壇だと思っていなくて、ビックリしてます」とうれしそうだった。アニメシリーズが４月から第４期に突入す