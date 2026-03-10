◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの強力打線はチェコ先発・サトリア投手（２９）の前に４回まで２安打無得点。最速１２９キロながら緩急を自在に操る右腕の前に苦戦を強いられている。初回は２番の佐藤が左翼線二塁打を放つなど２死三塁のチャンスを作るも今大会２本塁打の４番・吉田がフルカウントから低め１１７キロチェンジアップを打たされて右飛に倒れた。２、３回も走者を出し