◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）がチェコ戦に「５番・三塁」で先発出場し、３試合ぶりに安打をマークした。両チーム無得点の４回１死一塁。岡本はサトリアの真ん中高め直球を捉えて、左翼フェンス直撃の二塁打。あと１メートルほどでサク越えとなる一打でチャンスを拡大した。今季からメジャーに挑戦。巨人からポスティングシステムを利