◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表の高橋宏斗投手（23）が先発して4回2安打無失点、5三振を奪う快投を見せた。立ち上がり1死からスプリットで三振を奪うなど2三振。2回も2三振を奪った。4回は先頭打者に四球を与えたが、次打者を三ゴロ併殺に打ち取り、最後はM・プロコプを154キロ直球で見逃し三振に仕留めた。5回もマウンドに上がったが、投球数が規定まで残り2球の63球になった