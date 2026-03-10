「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、現在の資産事情について明かした。林氏は「【林の金、どうなってるの？頻出QA】林のお金についてよく聞かれますので、QAをまとめてみました。ざっくりこんなかんじです」とし、お金事情について言及。「Q.林はいくら儲かってるの？A.表現は難しいんですが、林の給与、交際費をゼロにしたらFCチャンネル3億顧問10億ぐらい利益が出ます。