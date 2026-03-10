中東情勢が緊迫化するなか、現地に滞在する日本人の退避が相次いでいます。海外旅行や出張先などで急に情勢が悪化した場合、私たちはどう対応すればよいのでしょうか。【写真で見る】登録率15％外務省の「たびレジ」を知っていますか渡航に影響する「危険情報」とは？レベルは4段階高柳光希キャスター：外務省の「危険情報」とは、渡航や滞在にあたり、注意が必要な国・地域の情勢や安全対策の目安を知らせるものです。主に紛争