◇女子アジア杯1次リーグ第3戦日本4―0ベトナム（2026年3月10日オーストラリア・パース）世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は同36位のベトナムに4―0で快勝し、3連勝で1次リーグ首位通過を決めた。前半21分に今大会初先発のFW植木理子（ウエストハム）が先制ヘッド。MF長谷川唯（マンチェスターシティ）が左足で送ったクロスに反応し、ハットトリックした7日インド戦に続く抜群の得点嗅覚でチームを勢い