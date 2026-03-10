ミラノ・コルティナパラリンピックは１０日、距離スキーのスプリントクラシカルが行われ、女子座位の２９歳、佐藤那奈（マザックメイト）がパラリンピックに初出場した。距離スキーの座位に日本女子が出場するのは２大会ぶり。スプリントは１８位で予選敗退したが、「雰囲気をつかめたのはとてもいい経験になった」とさわやかな表情を見せた。苦手な上り坂を前に勢いをつけようと滑ったが、「直前のカーブでスピードをダウンし