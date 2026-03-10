3年ぶり復活のインサイトが登場！2026年3月5日、ホンダは新型「インサイト」を2026年春に発売すると発表しました。また、同3月19日より先行予約の受付を開始することも明らかにされました。ホンダ初の量産型ハイブリッド車として1999年に誕生したインサイトは、初代は2ドアのクーペ、2代目は4ドアのファストバック、3代目は4ドアのセダンと、世代を重ねるごとにコンセプトを大きく変更してきました。【画像】超カッコイイ！ こ