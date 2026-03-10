舘ひろしと宅麻伸がW主演を務めた刑事ドラマ『愛しの刑事』が、3月11日よりCSホームドラマチャンネルにてアンコール放送される。 参考：実写版『ゴールデンカムイ』が支持された理由とは原作ファン太鼓判の名シーンを一挙紹介 1992年に放送された全20話の本作は、『大都会』『西部警察』シリーズに携わったスタッフが力を注ぎ、製作会社“石原プロモーション”の社内に警察署のセット