新たな事業に挑戦する企業が現在の取り組みをメディア関係者などに紹介する発表会が県庁で行われました。 この発表会は、企業の新たな取り組みを支援し、販路拡大につなげようと県と県産業支援機構が今回、初めて行ったものです。 発表会には、新規事業に関心のある企業や報道機関など、合わせて３３社が参加しました。 県では、新商品の開発や新たな生産方式の導入などを検討する中小企業に対して、知事が承認する制度やスタ&#