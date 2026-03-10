福岡県警柳川署は10日、みやま市の住民が持つ携帯に9日午前11時ごろ、「＋187」から始まる番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話に出るとJCBの担当者を名乗る人物から「料金の支払いがされてない、支払ってほしい」と言われた。その後、電話は八王子警察署員を名乗る人物に代わり、氏名、生年月日などの個人情報を聞き出すものだった。