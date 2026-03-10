部下にパワーハラスメント行為をしたとして、静岡県立こころの医療センターに勤務する60代の職員が3月10日、停職1週間の懲戒処分を受けました。 停職1週間の懲戒処分を受けたのは、県立こころの医療センターに勤務する部長級の男性職員（63）です。 県立病院機構によりますと、部長級の男性職員は2025年7月、本来はチームで決定する業務について、部下個人に責任を負わせた上、うまくいかなかった場合は