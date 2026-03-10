静岡県伊東市に住む女性がSNSで知り合った相手から現金合計1900万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 詐欺被害にあったのは、伊東市に住む無職の50代の女性です。 警察によりますと、女性は1月中旬にSNSを通じて知り合った相手に別のSNSに誘導され、「私の言う通りに行えば、確実に儲かることができる」などと株式投資の勧誘を受けたといいます。 女性はその後2月上旬から下旬までの間に計4回にわたって相手の指定する銀