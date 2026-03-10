3月9日午後、富士山で登山をしていた外国人の男女2人が滑落し、1人が重体、1人が重傷の模様です。 【写真を見る】冬の富士山で外国人登山者2人が滑落し1人が重体 一度滑落すると数キロメートル止まらない可能性も...警察が注意喚起=静岡 警察は、冬の富士山では一度滑落すると止まることができずに数キロメートルも滑落することがあると、危険性を指摘しています。 冬の富士山で登山をしていた3人の外国人。そのう