10日朝、広島県江田島市の切串小学校で、イノシシが校庭に現れる様子が撮影されました。イノシシはボールで遊んでいるかのように校庭を動き回っていたということです。 撮影したのは近くに住む尾崎幸雄さんで、10日午前6時30分ごろ、児童が登校する前の時間帯に校庭でイノシシを見つけたといいます。 尾崎さんは 「サッカーのように見え、おもしろいと思って動画を撮った」 と話しています。 切串小学校は海沿い