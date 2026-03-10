やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巖さんが、2026年3月10日に90歳の誕生日を迎え、支援者から祝福されました。 【写真を見る】90歳の誕生日を迎えた袴田巖さん 「ハッピーバースデー・ディア、巖さん。ハッピーバースデー・トゥー・ユー」 10日に誕生日を迎え、90歳となった袴田巖さん。 姉のひで子さんや約10人の支援者が開いた食事会では、ネコ型のクッションや色鮮やか