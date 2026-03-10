10日、広島県が進める県立高校再編をめぐり、統廃合の対象となっている広島市安佐南区の安西高校について、周辺の住民らが存続を求める嘆願書を県教育委員会に提出しました。 安西高校は、県教育委員会が示した県立高校再編の実施計画素案の中で、安佐北区の高陽高校や高陽東高校と統廃合する方針が示されています。 今回提出された嘆願書には、2,886人分の署名が添えられており、廃校による地域教育への影響、そして長期的に学