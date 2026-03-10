静岡県東伊豆町長選が3月10日に告示され、現職と新人2人による三つ巴の選挙戦に突入しました。 【動画】東伊豆町の町長選 8年ぶりの選挙戦は三つ巴に 現職と新人2人=静岡 東伊豆町長選に立候補したのは、届け出順に、前・東伊豆町議の鈴木伸和氏（66）、2期目を目指す現職、岩井茂樹氏（57）、前・東伊豆町議の須佐衛さん（61）の3人です。 ＜新人・鈴木伸和候補＞ 「町の皆さんとともに、この町で心豊かに生活できる、いろん