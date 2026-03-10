LDHは10日、開催延期が伝えられていたダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads』の韓国公演の開催中止を発表した。【写真】THE RAMPAGE“十六人十六色”の魅力披露16人そろって『anan』登場公式サイトには「『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』(韓国)公演中止のお知らせ」との文書が掲載され、「2025年