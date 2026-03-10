“受け子”容疑の男が現行犯逮捕されるまで 特殊詐欺の受け子とみられる台湾出身の男が現行犯逮捕されました。男は「知人の指示で荷物を受け取りに来ただけ」と容疑を否認しています。 詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、台湾出身で住所・職業不詳の羅蒅（ルオ・チー）容疑者（29）です。 警察によりますと、羅容疑者は3月4日以降、何者かと共謀して、熊本県津奈木町に住む73歳の男性の自宅に、総務省の総合通