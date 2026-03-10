アイドルグループ「再生のルクトゥミー」が、3月1日に新体制をスタートさせた。新メンバーとして加入した天音天花は、未経験ながらインスタグラムのフォロワー1万8000人を誇るなどSNSに力を入れてきた新星だ。このグループはこれまでさまざまな変化を遂げてきた。前身グループから活動していたリーダー神崎莉那、日名瀬絢菜を中心に2024年に佐伯虹歩を加え、現在のグループ名となり装いも一新し、リブランディングした。昨年