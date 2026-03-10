＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】識者が指摘した取組中の「異変」3場所ぶりの優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）にまさかの事態が発生。三日目の取組で前頭二枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に敗れて金星配給。初日から3連敗を喫した。調子が振るわない横綱の取り組みについて、解説者は“異変”を指摘した。圧倒的な強さで番付の頂点に上り詰め、すでに5度の幕内最高優勝を果たしている“新