セイコーウオッチの「＜セイコー ルキア＞ Happy Collection」から、「2026 Warm Moments 限定モデル」が登場。子ども支援を行う国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」の活動を支援する取り組みの一環となるモデルで、売上の一部は寄付にあてられる。限定数量は600本、発売予定は4月17日、価格は7万9,200円だ。○ハートと四つ葉をあしらったダイヤル今回の限定モデルには「心温まる瞬間を大切にしながら時を刻んでほしい」という願い