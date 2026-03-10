【モデルプレス＝2026/03/10】モデルで俳優の嵐翔真（あらし・しょうま／19）が3月28日スタートのドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（Prime Video／毎週土曜0時〜／全8話）に⽊⼯作家の牧薪人役として出演。モデルプレスでは嵐にインタビューを実施し、共演者との撮影秘話や今作に懸ける思いについて語ってもらった。【写真】スノ岩本の友人役・メンノンモデル、青坊主姿で衝撃ビジュアル◆岩本照＆松田元太W主演