【モデルプレス＝2026/03/10】元モーニング娘。の譜久村聖が3月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元モー娘。「雰囲気変わって大人っぽい」“人生初”全頭ブリーチの新ヘア◆譜久村聖、人生初の「全ブリーチ」でイメチェン譜久村は「実は実は…人生初の全ブリーチしてみましたぁぁ」と報告し、「写真だと分かりづらいかもだけどベージュぽくなりました」と新