【モデルプレス＝2026/03/10】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が2月1日、自身のInstagramを更新。洗練された冬の装いを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「バチェラー4」出演34歳美女「スタイル神」バックオープンキャミワンピ姿◆休井美郷、バックオープンワンピで美背中を披露休井は「母と二人で沖縄にきています」と報告。「恩納村に新しくできたCafe