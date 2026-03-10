指宿市の水迫畜産が、産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不正に表示して販売していたことが分かりました。不正表示の牛肉はふるさと納税の返礼品にもなっていて、農林水産省はきょう10日、表示の是正などを指示しました。 農林水産省によりますと、鹿児島県指宿市の水迫畜産は、2023年1月から2024年1月にかけて、乳牛のホルスタイン種などを「黒毛和牛」と不正に表示したほか、原産地についても沖縄県産や宮崎