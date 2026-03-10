来月から自転車の交通違反に反則金制度、いわゆる「青切符」が導入されます。周知を図ろうと、10日、鹿児島県警が街頭で呼びかけを行いました。 現在、自転車で携帯電話の操作など「ながら運転」をして摘発された場合、6か月以下の懲役か、10万円以下の罰金が科されるなど、いわゆる「赤切符」が適用されています。 来月からは道路交通法の改正により、自転車にも反則金制度、いわゆる「青切符」が導入されます。 例えば▼「な