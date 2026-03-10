モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。「お誕生日のメッセージを本当にありがとうございました」2月14日にインスタグラムで、55歳の誕生日を報告していた平子さん。「大変遅くなりましたが、皆さまからの温かい、お誕生日のメッセージを本当にありがとうございました」といい、笑顔のアップショットやアウターを羽織った全身コーデを投稿した。また、「LAでの写真