徳之島の平土野港に接岸していた「フェリーきかい」で、コンテナの上で作業をしていた男性2人が甲板に転落しました。2人は救急搬送されうち1人が複数個所を骨折する重傷です。 奄美海上保安部によりますと、10日午後1時前、徳之島の平土野港に着岸中のフェリーきかい船内で、作業員の54歳の男性と52歳の男性の2人が、コンテナ上からおよそ3メートル下の甲板に転落しました。 54歳男性は、腰椎の圧迫骨折など複