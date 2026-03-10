MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから寄せられた各地の話題をお伝えするかごしま南北600キロ。 今回は甑島の道路沿いに咲く花の話題です。 甑島の道路脇に咲いているのはキブシの花です。黄緑色のブドウのような花がかわいらしく、日当たりのよい斜面などに自生しています。 垂れ下がった花は長さ5センチから10センチほど。島のいたるところに自生していて来月まで楽しめるということです。 ほのかに甘い香りがするキブシ