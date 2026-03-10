鹿児島中央駅のエスカレーターの壁に痴漢・盗撮を防止するミラーが設置されました。JR九州では博多駅に次ぐ2例目の取り組みです。 エスカレーターに乗った際に背後の人の顔が見える痴漢・盗撮防止ミラー。 女性や子どもの安全を守るため、県警とJR九州が鹿児島中央駅構内のエスカレーターと階段あわせて6か所に設置しました。 （レポーター）「こちらに設置された